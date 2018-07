Carlos Alberto alerta Vasco para dificuldades na Série A O Vasco está bem na Copa do Brasil, vai disputar as quartas de final contra o Vitória, da Bahia, mas isso não quer dizer que o time não passará dificuldades na Séria A do Campeonato Brasileiro. Essa é a opinião do meia Carlos Alberto, que considera o Brasileirão uma competição muito difícil devido à qualidade das equipes.