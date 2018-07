Carlos Alberto assina com o Atlético-PR e jogará a Libertadores

Aos 32 anos, Carlos Alberto vai ganhar mais uma grande chance para mostrar o seu futebol. Nesta sexta-feira, o meia foi confirmado como reforço do Atlético Paranaense para a disputa da Copa Libertadores. Será a quinta participação dele na competição continental.

"Eu chego com uma impressão muito boa e muito positiva. Vejo o Atlético Paranaense como postulante a conquistas esse ano. Sempre foi difícil jogar na Arena (da Baixada). Com o apoio da torcida, o Atlético vira gigante e é muito difícil de ser batido. Então, estou muito feliz de estar a favor agora", disse o reforço.

Carlos Alberto acumula passagens por clubes grandes como São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Fluminense e Botafogo. Nas últimas duas temporadas, foi destaque do Figueirense. Apesar do rebaixamento do clube de Santa Catarina, ele deixou o Orlando Scarpelli valorizado.

Agora, chega para ser a quinta contratação do forte time que o Atlético-PR está montando para a Libertadores. Antes dele foram contratados o meia Felipe Gedoz (ex-Genk, da Bélgica), os atacantes Grafite (ex-Santa Cruz) e Luiz Henrique (ex-Botafogo) e o lateral-direito Jonathan (ex-Fluminense).

O técnico é Paulo Autuori, com quem Carlos Alberto trabalhou no Vasco, em 2013. "Estou muito contente de trabalhar com o Paulo novamente. Além de ser um treinador fantástico, é uma excelente pessoa. Ele é um gestor de pessoas e as coisas funcionam bem. A metodologia de trabalho é bem fácil de se adaptar", afirmou o meia.