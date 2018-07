Carlos Alberto confirma retorno ao Vasco no domingo contra o São Paulo

RIO - Recuperado de contusão muscular, sofrida ainda no final de setembro, o meia Carlos Alberto treinou normalmente nesta sexta-feira e confirmou presença no jogo de domingo, quando o Vasco enfrenta o São Paulo, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Escalado entre os titulares pelo técnico PC Gusmão, Carlos Alberto acredita que não sentirá muito a falta de ritmo. "Na medida em que você começa a transpirar e buscar as jogadas, a inspiração vem também. Se você ficar esperando as coisas acontecerem, pode ter dificuldade", explicou o jogador.

Carlos Alberto aproveita seu retorno para convocar a torcida vascaína para o jogo em São Januário. "Peço que possam vir em maior número possível para nos ajudar. E os que forem na partida tenho certeza de que não vão sair dali tristes e nem decepcionados", disse.

Segundo ele, mesmo sem grandes pretensões na reta final do Brasileirão, os jogadores do Vasco vão honrar a camisa do clube. "Nestes últimos jogos, a gente tem que honrar a camisa do clube, representar o clube e a torcida da melhor maneira possível", avisou Carlos Alberto.