Carlos Alberto critica Roberto Dinamite no Twitter

"O Dinamite tem que se preocupar com ele mesmo!Ele não manda nem em si próprio (sic) e, no Vasco, muito menos!! É para rir, kkk! Muito menos me vetar!", postou em seu perfil oficial. Indicando continuar falando do presidente do Vasco, ele completou: "E que fique claro que as instituições estão acima de tudo e de qualquer representante do futebol".

Ele continuou falando sobre seu futuro: "Não estou implorando para o Vasco e para clube nenhum porque não preciso. E, se precisar, tenho saúde. Trabalho para minha família", comentou, revelando ainda que "falta pouco para eu anunciar para onde vou".

Depois, postou uma foto onde dava uma pista das cores do seu "novo time". Nela, aparece Carlos Alberto com tranças alvinegras, cores do Atlético-MG, uma das equipes onde está sendo especulado.