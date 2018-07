Carlos Alberto deve estrear no Botafogo nesta quarta-feira, contra o Grêmio

RIO - Após treinar por duas vezes entre os titulares do Botafogo, o meia Carlos Alberto deve estrear nesta quarta-feira pelo Botafogo contra o Grêmio, em Caxias do Sul (RS), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador iniciou a sua segunda passagem no time alvinegro no último dia 2, mas teve a sua volta aos campos adiada para poder se recuperar fisicamente.

No treino tático realizado nesta segunda, Carlos Alberto ficou responsável pela criação de jogadas ofensivas do time do Botafogo. Completaram o meio os volantes Bolatti, Gabriel e Airton.

A fase do Botafogo no Brasileirão não é boa e o técnico Vagner Mancini ainda tem desfalques para se preocupar. Por causa da proximidade com a Copa do Mundo, o goleiro Jefferson e o uruguaio Lodeiro ficarão impedidos de jogar. Daniel e Marcelo Mattos estão vetados por causa de contusão e o zagueiro Dória está com a seleção brasileira sub-21.

O time titular neste treinamento foi formado por: Renan; Edilson, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Bolatti, Gabriel e Carlos Alberto; Zeballos e Emerson. Em cinco jogos, o Botafogo conquistou apenas quatro pontos na competição e ocupa o 15.º lugar na tabela de classificação.