Carlos Alberto diz que está próximo do ideal no Botafogo

De volta ao Botafogo, antes da Copa do Mundo Carlos Alberto estreou contra o Grêmio, teve boa atuação, mas acabou saindo com uma lesão na coxa esquerda. Recuperado, o meia trabalhou duro nos 15 dias de férias do elenco para compensar o tempo perdido e poder se reintegrar normalmente.

"Esse período serviu para voltar no mínimo de igualdade com eles. Hoje, clinicamente e fisicamente eu já estou próximo do que a comissão técnica quer e, no dia que voltar o Campeonato Brasileiro, estarei inteiro para trabalhar, treinar e competir bem", analisou o jogador.

Novamente nos treinamentos com o elenco botafoguense, o jogador ressaltou a importância das atividades físicas programadas pela comissão técnica de Vágner Mancini visando a volta das competições no segundo semestre.

"Encaro esse período como muito importante, de bom proveito. A equipe teve um descanso de 15 dias e eu não pude ter devido à lesão, mas isso foi importante para voltar recuperado. Agora é dar sequência no trabalho de recondicionamento aeróbico e fortalecimento muscular para quando eu tiver à disposição do (Vágner) Mancini o corpo não sofrer mais com esse período de inatividade que eu tive no ano passado", acrescentou Carlos Alberto, que já está fazendo atividades com bola.

O Botafogo volta ao Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho diante do Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Antes disso, no dia 3, o clube carioca disputará um amistoso contra o homônimo Botafogo-PB, em João Pessoa. O jogo marcará a reabertura do estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão.