Carlos Alberto é punido com 2 jogos de suspensão por entrada dura em Léo Pelé

O resultado cabe recurso e pode chegar ao Pleno, última instância nacional. O confronto entre Figueirense e Fluminense foi realizado no dia 6 de dezembro, no Orlando Scarpelli, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Carlos Alberto atingiu Léo Pelé e foi advertido pelo árbitro Dewson Fernando com cartão amarelo por, segundo consta na súmula, "calçar seu adversário de forma temerária na disputa de bola". O jogador atingido precisou ser substituído em seguida e levou pontos na canela.

Carlos Alberto foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva com a denúncia de que ele atingiu o adversário com um pontapé intencional, correndo o risco de quebrar a perna do adversário. A Procuradoria denunciou ainda o árbitro por ter expulsado o atleta.

NO TELEFONE - O atacante André Lima foi multado em R$ 2 mil por usar um celular para assistir a outros jogos na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O então atleta do Avaí, durante o duelo contra o Corinthians, foi flagrado próximo ao banco de reservas com o telefone na mão, de olho nos outros resultados que poderiam interferir na permanência da equipe catarinense na Série A da competição. O jogador foi anunciado como reforço do Atlético-PR na última segunda-feira.