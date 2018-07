Carlos Alberto elogia postura do Vasco na Copa do Brasil Sem conquistar um título de Primeira Divisão desde 2003, o Vasco poderia ter entrado em severa crise depois da eliminação no Campeonato Carioca. Mas o atual elenco parece ter absorvido bem o revés e manteve-se concentrado para seguir na luta da Copa do Brasil. Motivo de preocupação do técnico Gaúcho e do capitão Carlos Alberto, a atitude do time na vitória sobre o Corinthians-PR, na partida de ida, foi celebrada.