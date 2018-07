Carlos Alberto exige atenção do Vasco contra o Vitória O meia Carlos Alberto cobrou atenção redobrada da equipe do Vasco para o jogo com o Vitória, na quarta-feira, no Estádio Barradão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O capitão do time quer abrir vantagem no confronto para garantir a classificação com tranquilidade em São Januário.