Carlos Alberto lamenta chances perdidas no clássico O Vasco largou na frente diante do Flamengo no último sábado, mas cedeu o empate por 1 a 1 e saiu do clássico com apenas um ponto a mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Para o meia Carlos Alberto, o time de São Januário poderia ter "matado a partida" quando vencia, mas perdeu muitas chances de gol que acabaram custando o triunfo.