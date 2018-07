Carlos Alberto marca e Botafogo goleia em jogo-treino Com um gol do meia Carlos Alberto, reforço contratado pouco antes da Copa do Mundo, o Botafogo goleou o São Gonçalo por 4 a 1, neste sábado, em jogo-treino que foi o último teste antes da retomada do Campeonato Brasileiro, no qual o time alvinegro voltará a atuar na próxima quarta-feira, contra o Sport, às 19h30, na Ilha do Retiro, em Recife.