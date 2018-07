Carlos Alberto não quer assinar contrato de risco com o Palmeiras

SÃO PAULO - Carlos Alberto seria anunciado oficialmente nesta segunda-feira pelo Palmeiras -, ao lado do zagueiro Román e do meia Daniel Carvalho. Ainda pode ser, mas desde que a diretoria aceite "pegar menos pesado" com ele. O acordo que estava apalavrado pode naufragar.

Na quarta-feira, em papo com o diretor de futebol Roberto Frizzo, o meia que estava no Bahia aceitou o desafio de defender o clube por uma proposta salarial abaixo do que está acostumado.

O meia disse não ter problemas com pressão de torcida e que estava disposto a mudar a imagem de jogador problema. Fez exames médicos, foi aprovado, ganhou a confiança de Felipão em conversa por telefone, mas ficou chateado com algumas mudanças que o presidente Arnaldo Tirone quer colocar no contrato de um ano.

Carlos Alberto não aceita um contrato de risco, recebendo por produção. Com problema grave de púbis, o jogador sabe que pode perder alguns jogos para fazer recuperação - no Bahia, foram 20 partidas fora para tratar da crônica lesão.

Ser mandado embora por um simples atraso em chegada ao treino também não é visto com bons olhos por ele.

Nesta segunda pela manhã, ele estará na Academia de futebol acompanhado do agente Carlos Leite para aparar as arestas e tentar definir um contrato "bom para todos os lados". Felipão o aprovou, parte da torcida também. Falta Tirone bater o martelo.