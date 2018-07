Carlos Alberto não treina e desfalca Botafogo em Macaé

RIO - Com um treinamento recreativo na manhã deste sábado, no estádio Eustáquio Marques, no Rio, o Botafogo encerrou a preparação para a partida deste domingo contra o Vitória, em Macaé (RJ), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E foi confirmado o desfalque do meia Carlos Alberto, recém-contratado pelo clube alvinegro.

Com um incômodo na coxa esquerda, Carlos Alberto realizou exame na última sexta-feira e não tem condições de jogo neste domingo. As dores apareceram durante o seu jogo de estreia pelo Botafogo, na última quarta, contra o Grêmio - derrota de virada por 2 a 1, em Caxias do Sul (RS).

Com quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento, todos sabem que o momento não é bom para o Botafogo. Mas o clima é bom entre os jogadores. "No nosso ambiente, independentemente dos resultados, a confiança em cada jogador existe sempre. É um momento ruim no campeonato, mas como sempre dizemos, passa, não perdura. Espero que seja o mais breve possível, já começando amanhã (domingo)", afirmou André Bahia.

Após dois meses sem jogar como titular, o zagueiro voltou ao time e teve boa atuação diante do Grêmio, apesar do resultado negativo. Contra o Vitória, ele espera um placar melhor, embora reconheça as dificuldades. "O Vitória tem jogadores rápidos, como o Marquinhos, e um finalizador como o Souza. Sabemos que é uma equipe que vem jogar no contra-ataque, temos que ter consciência que precisamos dos três pontos. Nossa estratégia é jogar no ataque, mas com total atenção, pois só a vitória nos interessa", advertiu.