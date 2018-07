Carlos Alberto nem viaja e adia retorno ao Botafogo

Carlos Alberto treinou durante toda a semana e foi apontado como possível reforço do Botafogo para reverter a série de desfalques para o técnico Vagner Mancini. Mas, ainda sem ritmo de jogo, o meio-campista sequer viajou para Santa Catarina, onde a equipe carioca enfrenta o Criciúma, neste sábado, às 21 horas.

Fora dos gramados desde o dia 2 de agosto, quando sofreu uma lesão no tornozelo jogando diante do Cruzeiro. Como Carlos Alberto pode ser peça importante para evitar o rebaixamento, o técnico Vagner Mancini, após conversar com o jogador, achou melhor preservá-lo e evitar uma nova lesão ao lançá-lo a campo antes do tempo.

O treinador já não pode contar com Emerson, Ramirez e Julio Cesar, que foram expulsos contra o Bahia, Bolívar e Gabriel, que receberam o terceiro cartão amarelo, além de Edílson, Daniel e Cicinho, machucados. John Lennon está em Santa Catarina e pode pintar como novidade na lateral direita.