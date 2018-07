Carlos Alberto promete empenho pelo Vasco na reta final O Vasco está de "férias" no Campeonato Brasileiro. Mas o meia Carlos Alberto, recuperado de lesão, garante estar motivado para disputar as duas últimas rodadas. Se depender dele, a equipe carioca vai complicar a vida do Corinthians, no próximo domingo, no Pacaembu - o time paulista briga pelo título e precisa vencer.