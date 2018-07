Carlos Alberto será reintegrado ao Vasco na terça Com sinal verde do presidente Roberto Dinamite, o meia Carlos Alberto reinicia sua trajetória no Vasco nesta terça-feira, quando volta a treinar com os companheiros de clube. Se a situação com Dinamite parece contornada - os dois tiveram áspera discussão em janeiro do ano passado, que culminou com o afastamento do jogador - resta saber como os demais atletas vão recebê-lo.