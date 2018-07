Carlos Alberto Torres será embaixador do Cosmos

Fora da Major League Soccer, o Cosmos atualmente mantém apenas equipes de base, formando jogadores, através do "Cosmos Academy". Mesmo assim, quer manter o seu legado para o futebol norte-americano.

Desta forma, o capitão do tri terá a função de ajudar na identificação entre o Cosmos que brilhou nos primórdios do futebol nos Estados Unidos e o atual trabalho de formação de talentos. Ele também interagirá com fãs e com a imprensa e promoverá a história do clube pelo mundo, participando dos esforços do Cosmos para voltar a ter um time profissional.

"Meu período no Cosmos foi único e muito especial para mim e eu me sinto muito orgulhoso de ajudar a relembrar os grandes momentos do clube", disse Torres, que foi campeão do NASL Soccer Bowl em 1977, 1978, 1980 e 1982, ano em que se aposentou. Neste período, só deixou o clube para uma rápida passagem pelo California Surf.