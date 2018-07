Carlos Alberto treina no lugar de Ramirez no Botafogo O meia Carlos Alberto figurou entre os titulares do Botafogo no treinamento desta segunda-feira, no campo anexo do Engenhão. O jogador treinou na vaga de Ramirez, que sentiu um desconforto muscular e foi poupado do trabalho tático dirigido pelo técnico Vagner Mancini. No entanto, em princípio, a condição de Ramirez não preocupa e ele deve estar apto para o jogo de quarta-feira, com o Palmeiras, no Maracanã.