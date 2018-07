Carlos Alberto volta a treinar no campo, mas segue fora

O último jogo de Carlos Alberto foi no dia 5, quando o Vasco venceu o Vitória por 3 a 1, em casa, mas acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Sofrendo com problemas de lesão desde o início do ano, o meia já atuou nesta partida sem estar 100%, devido à importância do confronto.

Sem Carlos Alberto, o treinador Celso Roth comandou nesta quarta o seu primeiro coletivo à frente do clube, depois de ser apresentado na terça. O comandante vascaíno não fez alterações no time que Gaúcho vinha escalando, mas até o jogo de domingo ele ainda pode promover algumas mudanças. A mais provável delas é a entrada do atacante Dodô.