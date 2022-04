Carlos Alcaraz sofre, mas derrota Miomir Kecmanovic e está na semifinal em Miami

Em um jogo tremendamente disputado, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (7/5), em 2h23, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal do Masters 1000 de Miami.

Alcaraz, de 18 anos, 16º do ranking mundial, mais uma vez, ratificou o ótimo desempenho no ano e já repete a mesma campanha obtida em Indian Wells. Em 18 jogos em 2022, o espanhol venceu 16 vezes.

Kecmanovic, 48 do mundo, exigiu demais de Alcaraz. No primeiro set abriu 3 a 0 e 4 a 1, mas permitiu a reação do adversário em 4 a 4. A parcial só foi decidida no tie-break a favor do tenista sérvio.

Alcaraz veio com tudo para o segundo set e se apoiou muito bem em seu ótimo saque. Com isso, venceu os três primeiros games e depois soube administrar a vantagem para igualar o placar.

O terceiro set foi sensacional, com os tenistas atingindo alto grau de precisão nos golpes. De novo, a decisão da parcial foi para o tie-break. Kecmanovic abriu 5 a 3, mas viu o adversário vencer os últimos quatro pontos para fechar a partida.

Alcaraz volta à quadra no sábado para encarar o polonês Hubert Hurkacz, que eliminou o russo Daniil Medvedev. Estará em jogo uma vaga na decisão do Masters 1000.