Carlos Amarilla será o árbitro de Flamengo x Corinthians

A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu os árbitros das partidas de ida das oitavas de final da Libertadores, que serão disputadas entre terça e quinta-feira. E o paraguaio Carlos Amarilla será o juiz do primeiro duelo entre Flamengo e Corinthians, na próxima quarta, às 21h50, no Maracanã.

No mesmo dia, o São Paulo vai ao Peru enfrentar o Universitário, às 19h30. A partida será apitada pelo argentino Saúl Laverni. O duelo entre Banfield e Internacional, também na quarta-feira, às 21h50, terá arbitragem do uruguaio Jorge Larrionda.

O Cruzeiro só vai entrar em campo na quinta-feira, às 19 horas, para duelar com o Nacional do Uruguai. O argentino Hector Baldassi será o juiz da partida, que será realizada no Mineirão.

Dois árbitros brasileiros vão apitar partidas da Libertadores na quinta-feira. No Peru, Carlos Eugênio Simon será o juiz do jogo entre Alianza Lima e Universidad de Chile. O jogo entre Once Caldas e Libertad, na Colômbia, terá Salvio Spínola Fagundes na arbitragem.