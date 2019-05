Carlos Augusto comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Vai ficar marcado'

O lateral-esquerdo Carlos Augusto fez contra a Chapecoense seu terceiro jogo consecutivo como titular do Corinthians, o 16º desde que subiu para o profissional. E, aos nove minutos do segundo tempo, ele desviou de cabeça e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, nesta quarta-feira.

O gol garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o time catarinense, na arena em Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. "Foi emocionante, ainda mais no nosso estádio, com a nossa torcida. Vai ficar marcado na minha história. Vou comemorar muito", comentou.

O jogador também minimizou a briga pela titularidade. Carlos Augusto, de uma maneira geral, fez uma apresentação razoável, assim como o restante da equipe. Não comprometeu na parte defensiva, mas ainda poderia ajudar mais no ataque. Ele chega pouco à linha de fundo.

"Tento aproveitar bem essas chances que tenho. Independentemente do Danilo Avelar voltar ou não, tenho que jogar meu futebol e dar essa dor de cabeça ao Carille. Deixo essa decisão para o treinador, não tem rivalidade", comentou.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando enfrentará o Vasco na Arena Amazônia. A tendência é que Carlos Augusto siga na equipe, já que Danilo Avelar se recupera de um problema no joelho esquerdo.