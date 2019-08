Carlos Augusto tem nova chance no Corinthians e tenta dar volta por cima

O lateral-esquerdo Carlos Augusto, do Corinthians, terá a oportunidade de se redimir na partida contra o Botafogo, sábado, às 17h, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma atuação ruim contra o Goiás na semana passada, ele substituirá novamente Danilo Avelar, que desta vez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na partida anterior o titular da posição foi poupado e o garoto de 20 anos sofreu com a atuação de gala do ponta direita Michael. Ele até chegou a marcar um golaço, entortando o zagueiro Gil, mas foi anulado por impedimento.

Dar mais tempo de campo para Carlos Augusto pode ser bom também para o caixa do clube. A diretoria estabeleceu como meta faturar R$ 44 milhões com a negociação de atletas na atual temporada. Carlos Augusto é um garoto que tem passagem pelas seleções brasileiras de base e, desde o ano passado, integra o elenco profissional do Corinthians.

Em julho, jornais italianos informaram que Carlos Augusto teria sido sondado pelo Milan e pelo Atalanta. O time de Milão teria apenas especulado a situação do jogador de 20 anos. O Atalanta aguarda teria condicionado a contratação a aquisição do passaporte europeu.

Os garotos do elenco seriam os principais alvos para bater a meta. Carlos Augusto tem um gol no profissional do Corinthians. O lateral tem contrato até 2021 e multa rescisória de 10 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Além dele, Pedrinho e Mateus Vital também podem ser negociados.

Pedrinho tem multa rescisória em 50 milhões de euros (R$ 216 milhões), mas o Corinthians pode negociá-lo por menos. Durante o período em que esteve na França, o jogador recebeu sondagens do Benfica e do Ajax. O clube holandês já havia tentado a contratação do jogador no ano passado.

Até agora, o clube ganhou com duas transações na temporada. O volante Douglas foi para o PAOK, da Grécia. O clube paulista deve receber pouco mais de R$ 11 milhões com o jogador que estava emprestado ao Bahia. A outra foi o zagueiro Henrique, que está para ser anunciado oficialmente no Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, por 1,2 euros milhão de euros (R$ 5,3 milhões).

O Corinthians ainda não divulgou balanço financeiro do primeiro semestre deste ano. O clube fechou 2018 com déficit de R$ 18,5 milhões. No balanço de 2019 planejado pela atual gestão, a expectativa é fechar a atual temporada no azul em R$ 650 mil. Os valores não contam os gastos com a arena. Vale lembrar que neste ano o clube fechou com um patrocinador master, o BMG, por R$ 12 milhões e outros seis anunciantes para o uniforme que devem render o total de pouco mais de R$ 40 milhões ao clube.