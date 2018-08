Carlos Barbosa e Sorocaba estreiam com goleadas no Mundial de futsal na Tailândia

Favoritos ao título da Copa Intercontinental de Futsal, o Mundial da modalidade, as equipes do Carlos Barbosa e do Magnus/Sorocaba estrearam na competição nesta terça-feira com tranquilas goleadas. Em Bangcoc, na Tailândia, o time gaúcho aplicou 5 a 0 no Los Angeles, de Guiné Equatorial, no primeiro jogo do dia. Na sequência, o clube do interior paulista fez 9 a 0 no Elite Futsal, dos Estados Unidos - o craque Falcão não balançou as redes.

Com os resultados nesta terça-feira, as duas equipes brasileiras já estão classificadas antecipadamente às semifinais. No Grupo A, o Carlos Barbosa jogará nesta quarta-feira, às 10h30 (de Brasília), contra o local Bluewave Chonburi pelo primeiro lugar. Mais cedo, às 8h30, pelo Grupo B, o esperado duelo entre Magnus/Sorocaba e Barcelona, da Espanha, definirá o líder da chave. Em ambos os jogos, os brasileiros jogarão pelo empate.

As semifinais serão jogadas no sábado, a partir das 5h15 (de Brasília), e no domingo acontecerão a disputa do terceiro lugar e a grande final. Na última edição do campeonato, em 2016, o Magnus/Sorocaba conquistou o título ao derrotar o Carlos Barbosa por 3 a 2 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Em quadra, no primeiro jogo do dia, o Carlos Barbosa começou ameaçando o gol do Los Angeles logo no primeiro minuto, quando Valdin acertou a trave. Na metade da primeira etapa, o ala da equipe gaúcha acertou a trave mais uma vez e as redes não balançaram no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Carlos Barbosa melhorou o seu desempenho e abriu o placar antes dos dois minutos com o gol de Lé. Aos 7, Marlon marcou o segundo. Mithyuê fez jogada pela direita e ampliou para 3 a 0. O Los Angeles, então, passou a jogar com goleiro-linha e o time gaúcho se aproveitou da situação. Aos 15, Gian Wolverine chutou por cobertura e marcou o quarto gol. Segundos depois, Bruno Souza marcou o seu e fechou a goleada na estreia.

No duelo de fundo, o panorama foi igual. Com dificuldade para superar a defesa do Elite Futsal, o Magnus/Sorocaba só conseguiu dois gols no primeiro tempo. O brasileiro naturalizado italiano Foglia, em chute por cobertura, e Marcel balançaram as redes.

Na segunda etapa, o time de Sorocaba deslanchou e conseguiu a goleada. Logo no primeiro minuto, em cobrança de falta ensaiada, Rodrigo fez o terceiro. A partir daí começou o show de Leandro Lino, que fez quatro gols. Foglia ainda marcou mais dois para decretar os 9 a 0 na estreia.