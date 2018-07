Carlos César promete conquistar confiança de Levir em rara chance no Atlético-MG

"Trabalho visando essa oportunidade. O Levir é um treinador que sempre vem frisando para que a gente se mantenha focado, vem falando que as oportunidades vão aparecer, ele dá isso a entender para que a gente que não está jogando fique sempre atento e preparado e eu sigo nesse caminho, esperando a minha oportunidade", afirmou.

Em 2015, Carlos César só entrou em campo três vezes pelo Atlético-MG, sendo titular em apenas duas oportunidades, em jogos do Campeonato Mineiro diante do América e do Cruzeiro. Mesmo assim, ele garante estar concentrado no dia-a-dia do clube e nega qualquer acomodação.

"Estou muito focado. Venho trabalhando muito forte e esperando aproveitar cada oportunidade da melhor forma possível. Nossa equipe conquistou uma bela vitória fora de casa e entro com uma responsabilidade grande de manter o mesmo padrão de jogo, dentro do Mineirão, diante de uma torcida que, acredito, vai em grande número. Espero poder trabalhar bem essa semana para ganhar a confiança do Levir, poder jogar domingo e fazer um bom jogo", comentou.

Com 14 pontos, o Atlético-MG está em quarto lugar no Brasileirão. Carlos César espera ajudar o time a conquistar mais uma vitória, em um duelo que deverá ser disputado com o Mineirão lotado.

"A expectativa é a melhor possível porque é o que eu sempre busco. É o que a gente espera, uma oportunidade, domingo, Mineirão, casa cheia, uma oportunidade de mostrar um bom futebol e buscar mais uma vitória", disse.