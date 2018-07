Carlos e Leonardo Silva treinam no Atlético, mas Marcos Rocha segue em tratamento

Na atividade, o zagueiro Leonardo Silva, que vinha reclamando de dores no músculo adutor da coxa direita, treinou normalmente e mostrou que está pronto para o duelo. Outro que provou estar recuperado nesta terça foi o atacante Carlos, que também havia se lesionado no clássico do último domingo, contra o Cruzeiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, mas deverá ser confirmado entre os titulares do time comandado por Levir Culpi.

Já o lateral-direito Marcos Rocha, outra vítima do pegado clássico travado com os cruzeirenses, no Estádio Independência, ficou apenas no banco de reservas do Jalisco acompanhando o treinamento dos seus companheiros de equipe. Após realizar trabalho de recuperação na piscina durante o dia, ele seguiu fazendo tratamento intensivo no tornozelo no estádio da partida desta quarta e segue como dúvida da equipe atleticana.

O Atlético ocupa a terceira posição do Grupo 1 da Libertadores, com seis pontos ganhos, empatado com o vice-líder Santa Fe, que está em vantagem no número de gols marcados. Já o Colo-Colo é o líder isolado, com nove pontos, enquanto o Atlas é o lanterna, com apenas três pontos em quatro partidas disputadas até aqui.