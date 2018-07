Carlos é vetado por lesão e André viaja com o Atlético-MG

A bruxa está solta no Atlético-MG e fez mais uma vítima para a estreia na Libertadores, diante do Colo Colo na quarta-feira. O atacante Carlos teve confirmada uma lesão em seu tornozelo, foi vetado pelo departamento médico e sequer embarcou com a delegação para Santiago. Em seu lugar, André foi relacionado e pode ter mais uma chance de mostrar serviço.

Carlos sofreu uma pancada no treino de domingo do Atlético-MG e precisou deixar a atividade mais cedo. Exames comprovaram o problema no local e, com isso, o atacante se juntou a Lucas Pratto e Marcos Rocha, que se contundiram na vitória de sábado sobre o Democrata, pelo Campeonato Mineiro, e já eram desfalques certos.

Quem também ficou de fora da lista de convocados foi o meia colombiano Cárdenas. Ele chegou a figurar no banco de reservas no sábado, mas não enfrentará o Colo Colo. A lista de desfalques do Atlético-MG ainda conta com Douglas Santos, que tem um problema no ligamento do joelho esquerdo.

A novidade entre os relacionados ficou por conta do volante Danilo Pires, contratado para esta temporada, que ainda não fez sua estreia com a camisa do Atlético-MG. Ele ocupa o lugar de Pierre, preterido pelo técnico Levir Culpi.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Patric, Pedro Botelho

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires

Meias: Dodô, Dátolo, Maicosuel

Atacantes: Jô, Luan, Cesinha, André