Carlos Eduardo comemora boa atuação pelo Palmeiras contra o São Caetano

Carlos Eduardo teve boa atuação na vitória do Palmeiras sobre o São Caetano por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O atacante não marcou gols neste domingo, mas exibiu velocidade e boa movimentação pelo lado direito. Teve duas chances reais, uma em cada tempo. Na primeira, parou no travessão. Na segunda, esbarrou no goleiro Jacsson.

Com um elenco qualificado à disposição, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá promover constantemente alterações na equipe, como forma de preservar a parte física dos jogadores e manter a concorrência entre eles pela titularidade no Palmeiras.

"A atuação de hoje mostra que estou me adaptando com facilidade. Desde que cheguei ao clube a torcida está me dando muito apoio, o professor (Felipão) também. Preciso melhorar no último passe. Temos um time qualificado, tenho que buscar meu espaço para ajudar a equipe", disse Carlos Eduardo.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos, na liderança do Grupo B do Paulistão. O time voltará a jogar na quarta-feira, quando vai visitar o Oeste, na Arena Barueri.