Carlos Eduardo deve estrear no Flamengo em clássico contra o Botafogo

RIO - O meia-atacante Carlos Eduardo deve fazer a sua estreia pelo Flamengo no clássico contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela sétima rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior indiciou a escalação do jogador ao utilizá-lo entre os titulares no coletivo realizado no CT do clube em Vargem Grande.

Carlos Eduardo trabalhou entre os titulares ao ocupar a vaga de Nixon, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda e apenas deu voltas no gramado, acompanhado por Gabriel. Recém-contratado, Carlos Eduardo teve a sua chegada ao clube anunciada no dia 24 de janeiro, cedido por empréstimo pelo Rubin Kazan, da Rússia, por 18 meses.

Na atividade, Dorival também testou o volante Cáceres e o zagueiro González entre os titulares. Posteriormente, eles foram substituídos por Amaral e Alex Silva, respectivamente. O atacante Hernane foi o principal destaque do coletivo ao marcar três gols.

Os titulares do Flamengo iniciaram o treino com a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, Wallace, González e João Paulo; Cáceres, Ibson e Elias; Rafinha, Carlos Eduardo e Hernane.

Com 16 pontos, o Flamengo ocupa o primeiro lugar no Grupo B da Taça Guanabara e ainda não perdeu na competição. Assim, o clássico com o Botafogo será um duelo de líderes e invictos, pois o rival ainda não foi batido no torneio e está na ponta do Grupo A, com 14 pontos.