Carlos Eduardo é escalado de novo como titular do Fla

O jogador foi escalado entre os titulares na atividade no CT George Helal, onde o comandante dirigiu um treino tático de ataque contra defesa e priorizou as jogadas pelas laterais e os cruzamento na área. Na última quarta-feira, o reforço treinou pela primeira vez na equipe titular, mas Dorival ainda não confirmou a estreia do atleta no confronto deste domingo.

Mas, independentemente do que definirá para o clássico, o treinador armou a equipe flamenguista nesta quinta com a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, González, Wallace e João Paulo; Cáceres, Ibson, Elias e Carlos Eduardo; Hernane e Rafinha.

Após treinar entre os titulares, Carlos Eduardo correu em volta do gramado na atividade. Já Nixon, que voltou a ser substituído pelo reforço contratado por empréstimo junto ao Rubin Kazan, da Rússia, apenas correu no gramado, assim como aconteceu com o meia Gabriel, este em processo de fortalecimento muscular.

Em parte do treino tático desta quinta, Cleber Santana entrou no time após a saída de Carlos Eduardo, enquanto Alex Silva substituiu González e Cáceres deu lugar a Amaral. Depois desta atividade, o Flamengo voltará a treinar na tarde desta sexta-feira, quando Dorival Júnior deverá revelar se promoverá ou não a estreia de Carlos Eduardo no clássico diante dos botafoguenses.