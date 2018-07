Carlos Eduardo ganha elogios dos colegas em despedida no Flamengo

RIO - Enquanto os jogadores do Flamengo treinavam nesta quinta-feira, o meia Carlos Eduardo compareceu ao CT do Ninho do Urubu, mas desta vez para se despedir dos companheiros. O jogador, que tinha empréstimo com o time carioca até julho deste ano, entrou em acordo com os dirigentes e deixa o clube antes do combinado.

Carlos Eduardo atuou pelo Flamengo por quase um ano e meio, mas seu futebol foi muito contestado durante toda a sua passagem pelo clube. No ano passado chegou a se destacar na reta final do título da Copa do Brasil, mas voltou a cair de produção em 2014, e perdeu espaço no time e agora deve retornar ao Rubim Kazam, da Rússia, clube que detém seu passe.

Apesar da relação ruim com a torcida, Carlos Eduardo cativou os jogadores, que se entristeceram com sua saída. "O Cadu é um excelente profissional, excelente pessoa, grande amigo. Veio se despedir, tem muito o meu respeito e é um cara com uma qualidade enorme, é só olhar o currículo dele. Se não deu certo aqui, tenho certeza que na frente dará", disse o lateral-esquerdo André Santos.