Carlos Eduardo irá passar por cirurgia e frustra Grêmio

Revelado pelo próprio Grêmio, Carlos Eduardo foi logo vendido para o futebol europeu. Ainda em 2007, seu ano de estreia no profissional, ele seguiu para o Hoffenheim, da Alemanha, onde ficou até ser negociado com o Rubin Kazan três temporadas depois. Agora, o clube gaúcho pensava em repatriá-lo, mas a contusão estragou os planos.

O Rubin Kazan não deu maiores detalhes sobre a lesão de Carlos Eduardo, mas ele já enfrenta problemas no joelho direito há algum tempo. O clube russo também não divulgou muitas informações sobre a cirurgia, mas adiantou que ela será realizada no Brasil. E a tendência é que o jogador de 24 anos também faça a recuperação no País.