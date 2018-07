Carlos Eduardo quer Fla em final para homenagear Zico

"Disputar clássico já algo bom. Por se tratar de jogo com o Botafogo, que é um grande adversário é ainda melhor. Sem falar que é a semana do aniversário do Zico e eu vou estar utilizando a camisa que ele usou. Lembro dos gols que ele fazia, as faltas que cobrava", disse Carlos Eduardo, que usa a camisa 10 do Flamengo, número eternizado por Zico no clube.

Principal contratação do Flamengo no início desta temporada, Carlos Eduardo ainda não disputou uma partida completa pelo time. Na estreia, diante do Botafogo, jogou por apenas 45 minutos. Já no confronto com o Olaria, no último sábado, foi substituído durante a etapa final. O jogador admite que ainda não está no seu condicionamento ideal e promete evoluir nos próximos jogos.

"Ainda não estou 100%, mas sigo me preparando. Estou trabalhando a parte física e técnica, quero chegar ao meu ideal em breve. Ainda sofro com o tempo de bola, mas a tendência é melhorar. No segundo jogo já foi bem melhor que o primeiro e por isso acredito que vou render muito mais", afirmou.