Carlos Eduardo sonha com volta ao Grêmio: 'Seria maravilhoso' Em baixa na carreira, o meia-atacante Carlos Eduardo sonha com uma volta às origens para brilhar novamente. Revelado pelo Grêmio em 2007, o jogador não escondeu o desejo de deixar o Rubin Kazan, onde está atuando, e retornar ao clube gaúcho para disputar a Libertadores do ano que vem.