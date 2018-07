Carlos Eduardo treina e deve reforçar o Flamengo na quarta-feira

RIO - O meia-atacante Carlos Eduardo deve reforçar o Flamengo na partida contra o Bangu, quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após a partida contra o Boavista, o jogador treinou normalmente.

Os reservas e jogadores não utilizados no empate por 0 a 0 com o Boavista realizaram um coletivo contra os juniores do Flamengo. Carlos Eduardo participou da atividade, assim como o meia Rodolfo, que não atuou no último fim de semana porque ainda não estava com o seu contrato regularizado.

A atividade foi vencida por 2 a 0 pelos reservas, com gols de Adryan e Renato Santos. No primeiro gol, Frauches avançou pela esquerda e cruzou para Adryan marcar. O segundo gol saiu após Luiz Antônio cobrar escanteio. De cabeça, Renato Santos tocou para as redes.

A equipe foi escalada por Jorginho com a seguinte formação: Paulo Victor; Luiz Antônio, Frauches, Renato Santos e Ramon; Renato, Rodolfo, Gabriel, Adryan e Nixon; Carlos Eduardo (Lucas). Enquanto isso, os titulares contra o Boavista fizeram uma atividade física no CT do clube em Vargem Grande.

Com apenas um ponto somado em duas rodadas, o Flamengo ocupa a sexta colocação no Grupo B da Taça Rio. O jogo contra o Bangu, em Volta Redonda, será disputado às 22 horas de quarta-feira.