Carlos Queiroz divulga lista do Irã para a Copa do Mundo com 24 nomes

O técnico da seleção iraniana, Carlos Queiroz, divulgou uma lista preliminar de 24 nomes para a Copa do Mundo da Rússia, com as ausências mais notáveis tendo sido as do zagueiro Jalal Hosseini e a do meio-campista Vouria Ghaffouri.

Queiroz se lembrou dos meio-campistas Masoud Shojaei and Ehsan Hajsafi, que em agosto de 2017 defenderam o grego Panionios em duelo com o Maccabi Tel Aviv. O Irã não reconhece Israel e os dois jogadores ficaram fora de várias partidas da seleção nacional após esse compromisso do time da Grécia.

O atacante Alireza Jahanbakhsh, de 24 anos e que atua pelo holandês AZ Alkmaar, também foi chamado. Queiroz ainda apostou no meio-campista Saeid Ezatolahi, do Amkar Perm, mesmo que ele não possa participar do jogo de estreia do Irã na Copa do Mundo por causa de cartão vermelho recebido em jogo contra a Coreia do Sul pelas Eliminatórias Asiáticas.

Queiroz convocou o meio-campista Ashkan Dejagah, do Nottingham Forest, além do goleiro Amir Abedzadeh, do português Marítimo. Seu pai, Ahmadreza Abedzadeh, foi o capitão e goleiro da seleção iraniana na Copa do Mundo de 1998.

No último sábado, a equipe venceu o Usbequistão por 1 a 0 em amistoso. Agora, a seleção fará mais dois jogos preparatórios, em 28 de maio, contra a Turquia, em Istambul, e no dia 2, contra a Grécia, em Atenas.

Já na Rússia, o Irã disputará amistoso com a Lituânia em 8 de junho. No Grupo B da Copa, a equipe vai estrear no dia 15, contra a seleção de Marrocos. Depois, fará jogos com a Espanha, no dia 20, e Portugal, no dia 25.

Confira a lista de convocados da seleção iraniana:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo).

Defensores: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini(Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Atenas), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Vahid Amiri (Persepolis), Saman Ghoddos (Ostersund FK), Ali Gholizadeh (Saipa).

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansarifard (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan) e Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen).