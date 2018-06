Carlos Queiroz faz corte final e define 23 convocados do Irã para a Copa

A seleção iraniana definiu nesta segunda-feira os 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia. Na data limite imposta pela Fifa, o técnico português Carlos Queiroz realizou o corte final na lista de 24 nomes divulgada previamente e confirmou os jogadores que representarão o país no quinto Mundial de sua história.

O atacante Ali Gholizadeh foi o escolhido para deixar a lista. Por outro lado, o Irã terá na Rússia o destaque Alireza Jahanbakhsh, do AZ Alkmaar, que terminou o último Campeonato Holandês como o maior artilheiro da competição.

Queiroz manteve na lista os meio-campistas Masoud Shojaei and Ehsan Hajsafi, que em agosto de 2017 defenderam o grego Panionios em duelo com o Maccabi Tel Aviv. O Irã não reconhece Israel e os dois jogadores ficaram fora de várias partidas da seleção nacional após esse compromisso do time da Grécia.

O português convocou também o meio-campista Ashkan Dejagah, do Nottingham Forest, além do goleiro Amir Abedzadeh, do português Marítimo. Seu pai, Ahmadreza Abedzadeh, foi o capitão e goleiro da seleção iraniana na Copa do Mundo de 1998.

Já na Rússia, o Irã disputará amistoso com a Lituânia em 8 de junho, em Moscou. No Grupo B da Copa, a equipe vai estrear no dia 15, contra a seleção de Marrocos. Depois, fará jogos com a Espanha, no dia 20, e Portugal, no dia 25.

Confira os 23 jogadores convocados pelo Irã para a Copa do Mundo:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo).

Defensores: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini(Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Atenas), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Vahid Amiri (Persepolis), Saman Ghoddos (Ostersund FK).

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansarifard (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan) e Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen).