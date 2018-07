Carlos Queiroz renova contrato e segue no comando do Irã

A Federação Iraniana de Futebol renovou nesta terça-feira o contrato do técnico Carlos Queiroz, que comandou a equipe na Copa do Mundo do Brasil. O treinador português, de 61 anos, deve seguir no cargo agora até o Mundial da Rússia, em 2018.

O acordo surpreende porque Queiroz revelara recentemente que não acreditava na renovação por falta de um acerto financeiro entre as partes. A negociação, contudo, evoluiu e o português já começou a pensar nos próximos desafios da seleção iraniana.

O primeiro é a Copa da Ásia, que será disputada na Austrália no ano que vem. "Nosso segundo objetivo é buscar a classificação para a Copa do Mundo de 2018. Quando isto for alcançado, vamos sonhar mais alto", declarou Queiroz.

O treinador assumiu o time do Irã em 2011 e foi bem-sucedido nas Eliminatórias para jogar no Brasil. No entanto, a equipe, que treinou no CT do Corinthians durante a Copa, foi a última colocada do Grupo F, com apenas um ponto e um gol marcado em três jogos na competição.