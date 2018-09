Carlos Sánchez celebra bom momento no Santos: 'Estou feliz, motivado'

Contratado no meio do ano para ajudar a tirar o Santos do péssimo momento no Campeonato Brasileiro, o meio-campista Carlos Sánchez rapidamente se transformou em um dos destaques da equipe nesta reação na competição. Nesta sexta-feira, ele concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e celebrou a ótima fase.

"Fico muito feliz pelo trabalho que faço, estou feliz, motivado para continuar melhorando e trabalhando da mesma maneira. Trabalho em campo para isso. O Cuca tem que dizer quem joga, estou à disposição do técnico para render ao máximo quando utilizado", declarou.

Apesar de normalmente discreto, Sánchez não fugiu das perguntas mais polêmicas e inclusive se manifestou sobre o processo de impeachment na presidência do clube, que será votado neste sábado. Ele se colocou a favor da permanência de José Carlos Peres, um dos responsáveis por sua chegada ao Santos em julho.

"Não cabe a mim falar do presidente, mas tratar de focar em campo, trabalhar, melhorar e poder ganhar. Esse é o objetivo, depois o que passar acima não me incumbe, não me interessa. Tratamos de ter algo definido, é o presidente quem manda em tudo. Então, que siga o Peres e que ele possa ter a confiança que me deu aqui", opinou.

Sánchez também comentou sobre o provável desfalque no clássico diante do Corinthians, dia 13 de outubro, no Pacaembu, uma vez que deverá estar a serviço da seleção uruguaia. E o jogador deu a entender que não gostaria de ser desconvocado para vestir a camisa alvinegra.

"Sempre quero estar quando sou convocado. É lindo jogar pela seleção, com gente de alto nível. Vai depender do que a seleção acha sobre eu viajar ou não. Quero jogar e que tomemos uma solução boa para todos. Tomara que eu continue jogando aqui para ser convocado. A seleção é um prêmio. Seria um privilégio ir", apontou.

Com Sánchez, o Santos se reapresentou nesta sexta-feira, após o empate de quinta com o Vasco, e realizou treino no CT Rei Pelé. A equipe volta a campo neste domingo para encarar o Atlético-PR, na Vila Belmiro, pela 27.ª rodada do Brasileirão.