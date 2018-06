Carlos sofre lesão e desfalca o Atlético-MG na semifinal do Campeonato Mineiro

O técnico Thiago Larghi comandou trabalhos técnicos e táticos neste sábado, definiu os 23 jogadores relacionados e encerrou a preparação do Atlético Mineiro para o duelo contra o América Mineiro, domingo, na Arena Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

E a principal novidade na lista ficou pela ausência de Carlos. O atacante sofreu uma pancada no tornozelo direito no treino de sexta-feira, foi diagnosticado com uma entorse no local e não tem condições de enfrentar o América-MG. Com uma conjuntivite, o volante Arouca também segue fora.

A expectativa, assim, é de que o Atlético-MG repita a escalação do primeiro jogo da semifinal. A equipe deve iniciar a partida com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Erik; Ricardo Oliveira.

Depois de vencer a primeira partida por 1 a 0, o Atlético-MG pode até empatar que se garantirá na decisão do Campeonato Mineiro. A outra semifinal também será disputada neste domingo e envolve Cruzeiro e Tupi - o time de Mano Menezes ganhou o jogo de ida por 1 a 0.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Maidana e Bremer;

Meio-campistas: Adilson, Yago, Elias, Gustavo Blanco, Tomás Andrade e Cazares;

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Luan, Otero, Marco Túlio e Ricardo Oliveira.