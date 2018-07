Carlos Tevez estreia e marca seu primeiro gol pela Juventus em amistoso

TURIM - A aventura do argentino Carlos Tevez começou hoje na Itália. O atacante participou como titular e marcou um gol na vitória da Juventus sobre o Valle d'Aosta, por 7 a 0, em um amistoso realizado nesta tarde. A partida também contou com a estreia do espanhol Fernando Llorente e do zagueiro da seleção italiana Ogbonna pela equipe de Turim, reforços da atual campeã italiana para a temporada 2013/2014.

Matri, três vezes, Vucinic e Motta, voltando de empréstimo, marcaram os outros gols da partida. O goleiro brasileiro Rubinho, que renovou seu contrato por mais uma temporada, também teve chance de atuar na segunda etapa, quando o treinador Antônio Conte trocou todos os jogadores que entraram como titulares.

Roma também triunfa

O futebol italiano segue em fase de preparação para o próximo ano. Em outra goleada, a Roma fez 9 a 1 contra o Brunico. O novo time do lateral Maicon, ex-Manchester City, não contou com Marquinhos. O zagueiro está finalizando detalhes de sua saída do clube.