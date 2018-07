Carlos Vela rompe menisco, será operado e pode perder temporada

O atacante Carlos Vela, da seleção mexicana, ficará um longo período afastado do futebol. Nesta segunda-feira, a Real Sociedad anunciou que o jogador sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo na derrota por 4 a 1 para o Real Madrid, no último sábado. Por conta da grave lesão, ele precisará passar por cirurgia, que deve acontecer ainda nesta segunda.

Vela ficou apenas 17 minutos em campo no sábado, antes de sofrer a contusão. O jogador ainda tentou continuar em campo após ser atendido, mas precisou ser substituído pouco depois. Nesta segunda ele passou por exames que confirmaram a ruptura do menisco.

A Real Sociedad não anunciou a previsão de afastamento, mas como a lesão é grave, Vela pode ficar afastado pelo resto da temporada. Com isso, ele também se tornaria desfalque para a seleção mexicana, que tem amistosos marcados contra Equador, no dia 28 de março, e Paraguai, três dias mais tarde, ambos nos Estados Unidos.