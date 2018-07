Carmona diz que recuperou a confiança no Palmeiras

SÃO PAULO - Com apenas três contratações para 2012, o Palmeiras parece ter encontrado no seu próprio elenco um bom reforço para a temporada que se inicia. O meia Pedro Carmona se destacou no amistoso de sábado, no Pacaembu, contra o Ajax, e mostrou que pode ser titular da equipe no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

"Todo jogador precisa ter essa ambição. O Palmeiras é um dos principais clubes da América e eu precisava de um momento como esse. Na minha primeira bola como jogador da equipe, errei um passe no jogo contra o Atlético-GO e admito que perdi a confiança. Para recuperar os erros, precisava de ritmo. Espero que eu consiga me firmar cada vez mais", disse Carmona, contratado junto ao Criciúma no segundo semestre de 2011.

Ele concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira na Academia de Futebol e falou sobre o bom momento que viveu no sábado. "Só depois que caiu a ficha. Foi um jogo internacional, uma espécie de despedida de um dos maiores ídolos do Palmeiras, e eu fiz o gol. Foi um momento importante, que eu precisava muito", disse o jogador.

Carmona comemorou o gol simulando a defesa de um pênalti, em alusão à defesa de Marcos na Copa Libertadores de 2000, no chute de Marcelinho Carioca, do Corinthians. "Conversei com o Maikon Leite antes do jogo que, quem fizesse o gol, seria o goleiro e o outro seria o batedor", revelou.

TREINO

Nesta segunda-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e treinou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores realizaram um trabalho com bola em campo reduzido e, à tarde, uma atividade de movimentação e musculação.

O volante João Vitor e o atacante Vinícius, ambos com torção no tornozelo esquerdo, ficaram na fisioterapia. Já o meia Patrik, que também desfalcou a equipe no amistoso contra o Ajax por conta de um incômodo muscular na coxa esquerda, treinou normalmente.