'Carnaval para jogador de futebol é trabalho', avisa o técnico Felipão

O técnico Felipão já está com a cabeça na estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, fora de casa, e quer melhorar a parte física do time. "Vamos conversar sobre um trabalho que precisamos fazer na parte física, porque alguma coisa tem acontecido, e não estou satisfeito", disse.

Até por estar focado na Libertadores, o treinador já avisou que não vai dar moleza para seus atletas durante o Carnaval. "Não sei se alguém quer assistir no sambódromo, mas vamos trabalhar sábado pela manhã, domingo pela manhã e segunda pela manhã. Até porque Carnaval para jogador de futebol é trabalho", avisou o comandante.

A preocupação com a condição física da equipe ocorreu na vitória por 3 a 2 sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista. O time caiu de rendimento na etapa final e isso incomodou o treinador. "Vou cobrar nessa semana o que nos falta para que a gente tenha uma performance melhor fisicamente todo o jogo", disse.

"Tivemos situação de controle no primeiro tempo. Depois, é uma situação que tenho de conversar com departamento físico e de fisiologia, tivemos uma caída grande na parte física. O Ituano continuou jogando normalmente. É uma equipe que joga dessa forma, com boa qualidade. A gente vai tentar corrigir para tentar chegar em condições físicas e jogar um bom jogo na Libertadores", continuou Felipão.