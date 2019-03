Carneiro é liberado pelo TJD para jogar o clássico pelo São Paulo

O atacante do São Paulo, Gonzalo Carneiro, vai poder atuar no clássico diante do Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) concedeu efeito suspensivo para o atacante, expulso na partida diante do RB Brasil, no dia 24 de fevereiro, no Morumbi.

O novo julgamento está marcado para 25 de março, após o primeiro jogo das quartas de final.

Na última segunda-feira, em sessão realizada no TJD-SP, o atacante foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por uma entrada dura e enquadrado por "uso de força excessiva". Ele foi suspenso por duas partidas - uma delas cumprida automaticamente na rodada seguinte.

Agora, com a aprovação do efeito suspensivo, o atacante está à disposição do técnico interino Vagner Mancini. Carneiro vem sendo utilizado com frequência pelo treinador e já realizou cinco partidas na temporada, mas ainda não fez gols.