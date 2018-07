Carneiro e Nenê marcam para o São Paulo em jogos-treino contra o Red Bull

O São Paulo disputou nesta quarta-feira dois jogos-treino contra o Red Bull, no CT do clube na Barra Funda. Cada duelo teve dois tempos de 30 minutos. No primeiro, o time reserva tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Carneiro. O segundo terminou empatado por 1 a 1, quando os titulares foram a campo e Nenê marcou para a equipe do técnico Diego Aguirre.

O treinador escalou o São Paulo no primeiro jogo-treino com: Jean; Araruna, Bruno Alves, Edimar e Caíque; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Morato, Carneiro e Tréllez. Edimar fez o lançamento para o gol de Carneiro e, durante a atividade, Lucas Perri, Bruno e Paulinho substituíram Jean, Araruna e Morato, respectivamente.

A escalação da segunda partida foi: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Militão foi responsável pela assistência para o gol de Nenê, mas Amarildo marcou para o Red Bull pouco depois. Araruna e Paulinho entraram nos lugares de Hudson e do recém-contratado Rojas, enquanto Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão e não foi a campo.

Os jogadores foram liberados após o fim dos jogos-treino, disputados na manhã desta quarta. Desde que se reapresentou, há oito dias, o grupo de jogadores vinha trabalhando em dois períodos no CT de Cotia.

O São Paulo voltará a fazer um jogo oficial no dia 18, após o fim da Copa do Mundo. Terceira colocada na classificação do Brasileirão, com 23 pontos ganhos após 12 rodadas, a equipe vai ao Maracanã, no Rio, enfrentar o Flamengo, que lidera o torneio com 27 pontos.