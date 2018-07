Carneiro marca e reservas do São Paulo batem o São Caetano em jogo-treino

Em reta final de preparação para o retorno do calendário brasileiro, após pausa para disputa da Copa do Mundo, o São Paulo realizou na manhã desta quinta-feira mais um jogo-treino. No Morumbi, os reservas da equipe derrotaram o São Caetano por 1 a 0 com gol do uruguaio Gonzalo Carneiro.

Carneiro foi contratado pelo São Paulo em abril, junto ao Defensor Sporting, do Uruguai, mas não atuava desde novembro. Por isso, ainda não estreou oficialmente pelo time paulista, o que deve acontecer no retorno do Brasileirão. Nesta quinta, aproveitou a chance para mostrar boa movimentação e deixar sua marca.

Como havia disputado outro jogo-treino na quarta-feira, contra o São Bento, também vencido por 1 a 0 no Morumbi, o São Paulo entrou em campo com o time reserva nesta manhã. Os 11 iniciais foram: Jean; Araruna, Bruno Alves, Edimar e Caíque; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Paulinho; Carneiro e Tréllez. Na segunda etapa, entraram Lucas Perri e Brenner.

A atividade foi disputada em dois tempos de 35 minutos e o gol são-paulino saiu somente na segunda etapa. Carneio aproveitou assistência de Shaylon e balançou a rede para garantir a vitória.

O São Paulo volta a campo oficialmente já na retomada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, a equipe de Diego Aguirre vai encarar o líder da competição, o Flamengo, no Maracanã.