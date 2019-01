Carneiro pediu desculpas para o elenco do São Paulo, revela Hudson

O atacante Gonzalo Carneiro pediu desculpas ao elenco do São Paulo por não ter se apresentado para a concentração antes da vitória sobre o Mirassol. A revelação foi feita pelo volante Hudson, capitão da equipe na ausência de Hernanes.

"A gente entende a insatisfação por não jogar, querer estar sempre entre os 11, mas nem sempre é possível. O importante é o profissionalismo. Já conversamos com ele, ele já pediu desculpas. Esperamos que não aconteça novamente, que todo mundo tenha uma cabeça só para o bem do São Paulo", afirmou o volante em entrevista à Fox Sports.

Gonzalo estava relacionado para a partida do último sábado, mas não apareceu na concentração. Na segunda-feira, ele se reapresentou no CT da Barra Funda e se reuniu com a diretoria. Por causa do ato de indisciplina, foi multado em 40% dos salários.

Mesmo com a punição, o clube não pretende negociar o uruguaio, pois avalia que ele poderá ser aproveitado ao longo da temporada. Ele tem chances de ser relacionado para o jogo contra o Novorizontino, às 21h de quinta-feira, fora de casa. O jogador está no São Paulo desde abril do ano passado. Ele estreou três meses depois em função de um problema no púbis.

Recuperação de Rojas

Ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, Rojas acompanhou o treino do São Paulo na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. "Foi uma vitória importante. Era fundamental começar assim. Deu vontade de jogar com os meus companheiros, mas ainda tenho muitas etapas de recuperação pela frente (risos)", disse o equatoriano sobre a estreia com time com vitória por 4 a 1 sobre o Mirassol.

Rojas rompeu o tendão patelar do joelho direito na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo contra o Vitória, em Salvador. No momento, ele tem feito exercícios fisioterápicos em dois períodos e já faz atividades na piscina. "Tenho me recuperado bem, sem dores, e aproveitei para matar a saudade do campo", disse o atacante.