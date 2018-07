Carpegiani admite proposta para dirigir o Palmeiras após saída de Felipão

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani revelou nesta terça-feira, em entrevista à SporTV, que recebeu proposta para dirigir o Palmeiras logo após a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Sem acordo, o clube acabou acertando com Gilson Kleina, que estava na Ponte Preta.

"Enquanto estive no Vitória, recebi várias propostas, inclusive do Palmeiras, mas decidi ficar no Vitória", disse o treinador, que pediu demissão do clube baiano na segunda-feira.

O namoro entre o treinador e o Palmeiras é antigo. Em agosto de 2011, o Estado revelou que o vice-presidente Roberto Frizzo chegou a selar um acordo com o treinador, mas o alto valor da multa para demitir Felipão fez com que o negócio fosse abortado.

Na ocasião, a diretoria alviverde negou que tivesse qualquer interesse na contratação do experiente treinador.