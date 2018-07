Carpegiani aprova atuação de Rivaldo em jogo-treino

Assim como fez na terça-feira, Carpegiani escalou Rivaldo, sem apresentar dores, entre os titulares nesta quarta. O meia teve boa atuação e chegou a marcar um belo gol durante a atividade. No decorrer do treino, o treinador substituiu o experiente jogador pelo volante Casemiro.

"Mesmo com a entrada do Rivaldo, minha segurança no sistema defensivo permaneceu. A maior dificuldade que tivemos foi por conta de abrir mais o campo, com os jogadores de velocidade (Lucas e Fernandinho). Na segunda parte jogamos mais centralizados e partimos com velocidade", comentou Carpegiani, sem dar indicações sobre o time titular.

"As duas opções me agradam e eu já conversei com os jogadores. Não tem por que dizer que este ou aquele é o time titular. Eu tenho um grupo eu vou usá-lo da melhor maneira possível", disse o técnico, que iniciou o jogo-treino com Rogério; Rhodolfo, Alex Silva, Miranda e Juan; Jean, Carlinhos, Rivaldo e Lucas; Fernandinho e Dagoberto.

Questionado sobre o clássico, Carpegiani evitou falar em favorito. "Será um teste para os dois. Clássico é diferente. Tem a motivação, rivalidade... mas é tão difícil quanto os outros. O Palmeiras tem uma equipe qualificada, mas não podemos pensar que eles são diferentes, com todo respeito. São os mesmos três pontos. Será um grande jogo".